Стал убийцей в собственный день рождения — дикая расправа в Днепре

Беспощадно и дерзко забил своего же гостя до смерти — прямо на пороге подъезда.

Агонию жертвы слышали соседи, но выйти и помочь до приезда копов никто даже не удосужился.

Потому юного агрессора здесь боится чуть ли не весь дом.

И не зря, ведь чужую жизнь он так безжалостно забрал прямо в собственный девятнадцатый день рождения. Также по теме: 16-летний парень без ног переплыл Днепр и установил рекорд Украины

Дикое убийство в Днепре.

Молодой убийца отправил на тот свет квартиранта своей бабушки, с которым целый вечер праздновал именины.

Голову бедного он буквально превратил в кровавое месиво, с улицы затащил в квартиру, бросил перед глазами шокированной бабушки и ушел.

Сердце жертвы остановилось еще до приезда медиков.

Чем же не угодил квартирант, что именинник отправил его на тот свет?

Почему даже собственная бабушка боится внука, а соседи не иначе, как зверь — его не называют?

От шокирующих подробностей волосы дыбом.