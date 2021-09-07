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Video: Стал убийцей в собственный день рождения — дикая расправа в Днепре

Беспощадно и дерзко забил своего же гостя до смерти - прямо на пороге подъезда. Агонию жертвы слышали соседи, но выйти и помочь до приезда копов никто даже не удосужился. Потому юного агрессора здесь боится чуть ли не весь дом. И не зря, ведь чужую жизнь он так безжалостно забрал прямо в собственный девятнадцатый день рождения.[read_more_news] Дикое убийство в Днепре. Молодой убийца отправил на тот свет квартиранта своей бабушки, с которым целый вечер праздновал именины. Голову  бедного он буквально превратил в кровавое месиво, с улицы затащил в квартиру, бросил перед глазами шокированной бабушки и ушел. Сердце жертвы остановилось еще до приезда медиков. Чем же не угодил квартирант, что именинник отправил его на тот свет? Почему даже собственная бабушка боится внука, а соседи не иначе, как зверь - его не называют? От шокирующих подробностей волосы дыбом.

Стал убийцей в собственный день рождения — дикая расправа в Днепре
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Беспощадно и дерзко забил своего же гостя до смерти — прямо на пороге подъезда.

Агонию жертвы слышали соседи, но выйти и помочь до приезда копов никто даже не удосужился.

Потому юного агрессора здесь боится чуть ли не весь дом.

И не зря, ведь чужую жизнь он так безжалостно забрал прямо в собственный девятнадцатый день рождения. Также по теме: 16-летний парень без ног переплыл Днепр и установил рекорд Украины

Дикое убийство в Днепре.

Молодой убийца отправил на тот свет квартиранта своей бабушки, с которым целый вечер праздновал именины.

Голову  бедного он буквально превратил в кровавое месиво, с улицы затащил в квартиру, бросил перед глазами шокированной бабушки и ушел.

Сердце жертвы остановилось еще до приезда медиков.

Чем же не угодил квартирант, что именинник отправил его на тот свет?

Почему даже собственная бабушка боится внука, а соседи не иначе, как зверь — его не называют?

От шокирующих подробностей волосы дыбом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Стал убийцей в собственный день рождения — дикая расправа в Днепре / 07.09.2021 19:38
07.09.2021 19:38

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