Video: Встал на защиту прекрасной дамы — в награду получил град ножевых ударов

Тяжело быть рыцарем в наше время! Вот представьте себе, в Киеве молодой человек встал на защиту прекрасной дамы, а в награду получил град ножевых ударов. [read_more_news] Со страшными ранами на лице, плечах и руках и с разрезанной шеей его едва успели довезти до больницы. Кто так жестоко с ним расправился? И какой любовный треугольник разоблачили копы, идя следом за резником? Закрученный сюжет, достойный страниц романа.