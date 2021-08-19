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Video: Встал на защиту прекрасной дамы — в награду получил град ножевых ударов

Тяжело быть рыцарем в наше время! Вот представьте себе, в Киеве молодой человек встал на защиту прекрасной дамы, а в награду получил град ножевых ударов. [read_more_news] Со страшными ранами на лице, плечах и руках и с разрезанной шеей его едва успели довезти до больницы. Кто так жестоко с ним расправился? И какой любовный треугольник разоблачили копы, идя следом за резником? Закрученный сюжет, достойный страниц романа.

Встал на защиту прекрасной дамы — в награду получил град ножевых ударов
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Тяжело быть рыцарем в наше время!

Вот представьте себе, в Киеве молодой человек встал на защиту прекрасной дамы, а в награду получил град ножевых ударов. Также по теме: Молодой красавец Люцифер терроризирует семью бывшей из-за неразделенной любви

Со страшными ранами на лице, плечах и руках и с разрезанной шеей его едва успели довезти до больницы.

Кто так жестоко с ним расправился?

И какой любовный треугольник разоблачили копы, идя следом за резником?

Закрученный сюжет, достойный страниц романа.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Встал на защиту прекрасной дамы — в награду получил град ножевых ударов / 19.08.2021 20:05
19.08.2021 20:05

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