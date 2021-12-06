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Video: Старший брат рубил топором младшего на глазах у матери

Родные братья жили душа в душу, а затем один из них взялся за топор. Кровавая драма на Львовщине, всколыхнула мирное село. Только послушайте: нелюд напал на младшего брата, пока тот спал и изо всех сил рубил его по рукам и ногам.[read_more_news] Это просто не укладывается в голове, но после жестокой расправы мужчина спокойно помыл топор и пошел домой. Что теперь с бедной жертвой? Что рассказывает мать братьев? Наша Евгения Поликарпова узнала шокирующие детали трагедии.

Старший брат рубил топором младшего на глазах у матери
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Родные братья жили душа в душу, а затем один из них взялся за топор.

Кровавая драма на Львовщине, всколыхнула мирное село.

Только послушайте: нелюд напал на младшего брата, пока тот спал и изо всех сил рубил его по рукам и ногам. Также по теме: Свекровь хочет забрать дом у невестки и заселила туда целый лагерь ромов - цыганский террор у моря

Это просто не укладывается в голове, но после жестокой расправы мужчина спокойно помыл топор и пошел домой.

Что теперь с бедной жертвой?

Что рассказывает мать братьев?

Наша Евгения Поликарпова узнала шокирующие детали трагедии.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Старший брат рубил топором младшего на глазах у матери / 06.12.2021 20:00
06.12.2021 20:00

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