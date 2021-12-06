Старший брат рубил топором младшего на глазах у матери

Родные братья жили душа в душу, а затем один из них взялся за топор.

Кровавая драма на Львовщине, всколыхнула мирное село.

Только послушайте: нелюд напал на младшего брата, пока тот спал и изо всех сил рубил его по рукам и ногам. Также по теме: Свекровь хочет забрать дом у невестки и заселила туда целый лагерь ромов - цыганский террор у моря

Это просто не укладывается в голове, но после жестокой расправы мужчина спокойно помыл топор и пошел домой.

Что теперь с бедной жертвой?

Что рассказывает мать братьев?

Наша Евгения Поликарпова узнала шокирующие детали трагедии.