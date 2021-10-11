Попытка согреться в холодном доме стала роковой для супругов на Полтавщине

Еще только начался отопительный сезон, наступили первые заморозки, а на Полтавщине уже есть жертвы тихого убийцы.

Попытка согреться в холодной квартире стала роковой для пожилых супругов.

Скорее всего, они даже не поняли, что произошло. Их так и нашли на собственных кроватях. Также по теме: В квартире школьного учителя насмерть угорели молодые ребята - трагедия на Львовщине

Благодаря родственникам, которые первыми начали бить тревогу, женщину вынесли из дома еще живой.

Удалось ли медикам ее спасти?

Но почему первая же попытка отопить дом завершилась так трагически?