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Video: Настоящая любовь до гроба — 15 лет жизни с тираном для жены завершились смертельным побоями

В Хмельницкой области разыгралась настоящая любовь до гроба. Она его любила, а он ее каждый день бил, причем на глазах троих собственных детей. Так продолжалось целых 15 лет. Последних побоев любимого женщина не пережила. Судмедэксперты после осмотра тела заверили, на ней не было ни одного живого места.

Настоящая любовь до гроба — 15 лет жизни с тираном для жены завершились смертельным побоями
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В Хмельницкой области разыгралась настоящая любовь до гроба.

Она его любила, а он ее каждый день бил, причем на глазах троих собственных детей.

Так продолжалось целых 15 лет.

Последних побоев любимого женщина не пережила.

Судмедэксперты после осмотра тела заверили, на ней не было ни одного живого места.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Настоящая любовь до гроба — 15 лет жизни с тираном для жены завершились смертельным побоями / 22.09.2021 20:06
22.09.2021 20:06

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