Сжег документы на землю и повесился из-за долгов — трагическая смерть семьи на Харьковщине

Вели тихий сельский жизни и однажды словно растворились в воздухе.

Неописуемый шок на Харьковщине.

Там в небольшом селе Калиновка исчезла целая семья.

Первыми тревогу забили соседи, когда 67-летняя пенсионерка не пришла в местную лавку за хлебом.

Его здесь привозят по расписанию два раза в неделю и по предварительному заказу. Также по теме: Мать, оставив предсмертную записку, уколола себе и малышу смертельную инъекцию

На следующий день продавщица начала звонить старой, и ее телефон не отвечал.

Как сквозь землю провалился и 40-летний сын женщины.

Дом, где жила семья, закрытый и во дворе никого.

Два дня соседи искали мать и сына по селу, а на третий позвонили старосте общины и вызвали копов.

Те же попали в дом и от того, что там увидели, волосы на голове начинают шевелиться.

Только представьте два трупа и оба со следами удушения на шее.

Кто же так жестоко отправил семью на тот свет?

И к чему в этой истории долги?

От этих подробностей становится очень страшно.