Сожжет машину каждому, кто заговорит с женой! Адский триллер в Рокитном

Адский триллер в Киевской области.

Невероятно безумные страсти разыгрались в поселке Рокитное.

Он обещал сжечь машину каждому, кто заговорит с его женой. Также по теме: Горел так, что отлетали пальцы! Голого соседа поджигатель повез в больницу, заметая следы

38-летний мужчина держит в страхе всех соседей, а двоим знакомым любимой испепелил авто.

Безумца даже отправляли под домашний арест за сожженный Мерседес, но тот не угомонился и, вернувшись, сжег еще один.

На очереди была машина руководителя полиции.

Что за дьявол вселился в мужчину?

Вы будете удивлены, кем могут стать самые родные люди.