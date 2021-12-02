Вспышка бешенства в Новой Одессе – город на изоляции из-за зараженного домашнего любимца

На Львівщині скажений кіт напав на родину
Збудник сказу може спати в організмі 3 роки: на Львівщині жінка потрапила до реанімації через укус собаки
На Львівщині — зона карантину: смертельна епідемія здійняла справжній переполох
На Львівщині на карантині ціле село через скажену корову
Мешканців Рівненщини тероризує тхір: тварина була схвора на сказ
На Київщині орудують скажені білки: у Білій Церкві оголошено карантин
На Сумщині скажений кіт масово покусав людей
Бешенство у лисиц — на Прикарпатье целое село на карантине