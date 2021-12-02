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Video: Вспышка бешенства в Новой Одессе – город на изоляции из-за зараженного домашнего любимца

Еще не успели отойти от карантина ковидного, как теперь – другая напасть! Бешенство! В городке Новой Одессе бешеный пес разорвал 56-летнюю женщину. И это была не какая-то уличная собака, а соседский любимец, которого все знали и подкармливали! [read_more_news] Со страшными ранами женщина сейчас в больнице, а местные – дергаются от каждого шороха! Потому что живут рядом с лесом! Как домашняя собака стала смертельно опасной для человека? Целый город сразу может оказаться на изоляции.

Вспышка бешенства в Новой Одессе – город на изоляции из-за зараженного домашнего любимца
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Еще не успели отойти от карантина ковидного, как теперь – другая напасть!

Бешенство! В городке Новой Одессе бешеный пес разорвал 56-летнюю женщину.

И это была не какая-то уличная собака, а соседский любимец, которого все знали и подкармливали! Также по теме: Бешенство у лисиц - на Прикарпатье целое село на карантине

Со страшными ранами женщина сейчас в больнице, а местные – дергаются от каждого шороха!

Потому что живут рядом с лесом!

Как домашняя собака стала смертельно опасной для человека?

Целый город сразу может оказаться на изоляции.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вспышка бешенства в Новой Одессе – город на изоляции из-за зараженного домашнего любимца / 02.12.2021 19:34
02.12.2021 19:34

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