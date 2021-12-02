Video: Вспышка бешенства в Новой Одессе – город на изоляции из-за зараженного домашнего любимца

Еще не успели отойти от карантина ковидного, как теперь – другая напасть! Бешенство! В городке Новой Одессе бешеный пес разорвал 56-летнюю женщину. И это была не какая-то уличная собака, а соседский любимец, которого все знали и подкармливали! [read_more_news] Со страшными ранами женщина сейчас в больнице, а местные – дергаются от каждого шороха! Потому что живут рядом с лесом! Как домашняя собака стала смертельно опасной для человека? Целый город сразу может оказаться на изоляции.