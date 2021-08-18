Video: Вспышка коронавируса в детском лагере в Одесской области — Дельта наступает?

Вспышка коронавируса в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия" в Одесской области. Там обнаружили уже 53 случая опасной инфекции. Среди заболевших - трое вожатых. [read_more_news] Шестерых детей уже госпитализировали в третьей городской больнице. Большинство остается на территории центра. Некоторые из родителей уже забрали своих потомков. Но точно ли их дети здоровы и не развезут болезнь дальше по всей стране?