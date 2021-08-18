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Video: Вспышка коронавируса в детском лагере в Одесской области — Дельта наступает?

Вспышка коронавируса в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия" в Одесской области. Там обнаружили уже 53 случая опасной инфекции. Среди заболевших - трое вожатых. [read_more_news] Шестерых детей уже госпитализировали в третьей городской больнице. Большинство остается на территории центра. Некоторые из родителей уже забрали своих потомков. Но точно ли их дети здоровы и не развезут болезнь дальше по всей стране?

Вспышка коронавируса в детском лагере в Одесской области — Дельта наступает?
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Вспышка коронавируса в детском оздоровительном центре «Молодая гвардия» в Одесской области.

Там обнаружили уже 53 случая опасной инфекции.

Среди заболевших — трое вожатых. Также по теме: Супермутант Дельта - индийский вирус готов захватить Украину?

Шестерых детей уже госпитализировали в третьей городской больнице.

Большинство остается на территории центра.

Некоторые из родителей уже забрали своих потомков.

Но точно ли их дети здоровы и не развезут болезнь дальше по всей стране?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вспышка коронавируса в детском лагере в Одесской области — Дельта наступает? / 18.08.2021 20:00
18.08.2021 20:00

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