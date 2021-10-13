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Video: Смотрящий за Лукьяновским СИЗО вышел на свободу — все о Кирилле Островском

Обвиняемого в смертельной аварии, в которой погибла 10-летняя девочка, выпустили. Кирилл Островский, который на своем Хамере в центре столицы снес ребенка на пешеходном переходе держали в СИЗО три года. Но внезапно мажор оказывается на свободе, даже без приговора! Как так случилось?  [read_more_news] Неужели человек теперь вообще не понесет наказание за убийство школьницы? Это не укладывается в голове, но даже мать погибшей девочки просила отпустить из-под стражи убийцу своей дочери! А сам Кирилл, даже будучи в СИЗО, чувствует себя, скажу вам, как кот в сметане. В совсем молодом возрасте становится неким смотрящим, а это в тюремных кругах выгодна должность. Ты некий авторитет среди заключенных, находишь нужные связи в криминальных сливках, которые вдруг что извлекут из любой страшной истории.

Смотрящий за Лукьяновским СИЗО вышел на свободу — все о Кирилле Островском
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Обвиняемого в смертельной аварии, в которой погибла 10-летняя девочка, выпустили.

Кирилл Островский, который на своем Хамере в центре столицы снес ребенка на пешеходном переходе держали в СИЗО три года.

Но внезапно мажор оказывается на свободе, даже без приговора!

Как так случилось?   Также по теме: У Києві судять мажора, який на «Хамері» збив 10-річну дівчинку

Неужели человек теперь вообще не понесет наказание за убийство школьницы?

Это не укладывается в голове, но даже мать погибшей девочки просила отпустить из-под стражи убийцу своей дочери!

А сам Кирилл, даже будучи в СИЗО, чувствует себя, скажу вам, как кот в сметане.

В совсем молодом возрасте становится неким смотрящим, а это в тюремных кругах выгодна должность.

Ты некий авторитет среди заключенных, находишь нужные связи в криминальных сливках, которые вдруг что извлекут из любой страшной истории.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Смотрящий за Лукьяновским СИЗО вышел на свободу — все о Кирилле Островском / 13.10.2021 20:10
13.10.2021 20:10

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