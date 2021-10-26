Смертельный урожай на дорогах — пять машин в мгновение ока превратились в металлолом

Смертельный урожай на украинских дорогах – шокирует.

Сразу 5 машин за мгновение превратились в груду металлолома.

Жуткая смертельная авария на Днепропетровщине под Кривым Рогом.

Водитель Ауди на бешеной скорости вылетает на встречку и таранит 4 легковушки. Также по теме: 15-летний парень взял машину отца и отправил друзей в тот свет - ужасающее ДТП на Херсонщине

Больше всего достается Шевроле.

После мощного удара лоб в лоб водителя зажало в кузове машины намертво.

Его уже бездыханное тело спасатели доставали спецоборудованием.

Что же послужило причиной ужасной трагедии?

Кто из водителей виноват в смерти человека?

Олег Ермолинский был на месте аварии.