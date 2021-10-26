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Video: Смертельный урожай на дорогах — пять машин в мгновение ока превратились в металлолом

Смертельный урожай на украинских дорогах – шокирует. Сразу 5 машин за мгновение превратились в груду металлолома. Жуткая смертельная авария на Днепропетровщине под Кривым Рогом. Водитель Ауди на бешеной скорости вылетает на встречку и таранит 4 легковушки.[read_more_news] Больше всего достается Шевроле. После мощного удара лоб в лоб водителя зажало в кузове машины намертво. Его уже бездыханное тело спасатели доставали спецоборудованием. Что же послужило причиной ужасной трагедии? Кто из водителей виноват в смерти человека? Олег Ермолинский был на месте аварии.

Смертельный урожай на дорогах — пять машин в мгновение ока превратились в металлолом
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Смертельный урожай на украинских дорогах – шокирует.

Сразу 5 машин за мгновение превратились в груду металлолома.

Жуткая смертельная авария на Днепропетровщине под Кривым Рогом.

Водитель Ауди на бешеной скорости вылетает на встречку и таранит 4 легковушки. Также по теме: 15-летний парень взял машину отца и отправил друзей в тот свет - ужасающее ДТП на Херсонщине

Больше всего достается Шевроле.

После мощного удара лоб в лоб водителя зажало в кузове машины намертво.

Его уже бездыханное тело спасатели доставали спецоборудованием.

Что же послужило причиной ужасной трагедии?

Кто из водителей виноват в смерти человека?

Олег Ермолинский был на месте аварии.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Смертельный урожай на дорогах — пять машин в мгновение ока превратились в металлолом / 26.10.2021 19:43
26.10.2021 19:43

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