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Video: Смертельный рейс — в ужасном ДТП на Черниговщине погибли тринадцать человек

Смертельный рейс - в ужасной аварии на Черниговщине погибли тринадцать человек, за жизни еще семерых сейчас борются медики. Трагедия произошла около 8 утра в 10 километрах от областного центра. На мокрой дороге лоб в лоб столкнулись маршрутка и фура. [read_more_news] Удар был такой силы, что бусик смяло, как бумажный, а у тяжеловоза буквально оторвалась кабина. Как случилось, что транспорт не разминулся? Кто виноват в этой страшной трагедии? Кадры, от которых сердце кровью обливается.

Смертельный рейс — в ужасном ДТП на Черниговщине погибли тринадцать человек
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Смертельный рейс — в ужасной аварии на Черниговщине погибли тринадцать человек, за жизни еще семерых сейчас борются медики.

Трагедия произошла около 8 утра в 10 километрах от областного центра.

На мокрой дороге лоб в лоб столкнулись маршрутка и фура. Также по теме: Водитель "газели" сбил мать с ребенком - ДТП в Кривом Роге

Удар был такой силы, что бусик смяло, как бумажный, а у тяжеловоза буквально оторвалась кабина.

Как случилось, что транспорт не разминулся?

Кто виноват в этой страшной трагедии?

Кадры, от которых сердце кровью обливается.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Смертельный рейс — в ужасном ДТП на Черниговщине погибли тринадцать человек / 07.12.2021 19:55
07.12.2021 19:55

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