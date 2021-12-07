Смертельный рейс — в ужасном ДТП на Черниговщине погибли тринадцать человек

Смертельный рейс — в ужасной аварии на Черниговщине погибли тринадцать человек, за жизни еще семерых сейчас борются медики.

Трагедия произошла около 8 утра в 10 километрах от областного центра.

На мокрой дороге лоб в лоб столкнулись маршрутка и фура. Также по теме: Водитель "газели" сбил мать с ребенком - ДТП в Кривом Роге

Удар был такой силы, что бусик смяло, как бумажный, а у тяжеловоза буквально оторвалась кабина.

Как случилось, что транспорт не разминулся?

Кто виноват в этой страшной трагедии?

Кадры, от которых сердце кровью обливается.