Смертельно опасные каскадерские трюки — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Доли секунды, которые молниеносно убивают!

В одной стаж еще не тот, а некоторых подвела — простите — сумочка!

Спросите, как так может быть, когда каждая такая ошибка — смертоносная ?!

Я вам скажу, на наших дорогах возможно все! Также по теме: Возвращались домой и едва не сгорели заживо - ДТП на трассе Киев-Чоп

В Киеве снова отличились водительницы — на Столичном шоссе на козырном внедорожнике женщина не вписалась в поворот и влетела на стоянку, еще одна леди — не увидела строительство торгового центра.

А лихач в Днепре посреди ночи устроил настоящий ад, набрав себе в машину кучу друзей.

Смотрите на эти смертельно опасные каскадерские трюки.

И — прошу — не повторяйте чужих ошибок.