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Video: Смертельно опасные каскадерские трюки — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Доли секунды, которые молниеносно убивают! В одной стаж еще не тот, а некоторых подвела - простите - сумочка! Спросите, как так может быть, когда каждая такая ошибка - смертоносная ?! Я вам скажу, на наших дорогах возможно все![read_more_news] В Киеве снова отличились водительницы - на Столичном шоссе на козырном внедорожнике женщина не вписалась в поворот и влетела на стоянку, еще одна леди - не увидела строительство торгового центра. А лихач в Днепре посреди ночи устроил настоящий ад, набрав себе в машину кучу друзей. Смотрите на эти смертельно опасные каскадерские трюки. И - прошу - не повторяйте чужих ошибок.

Смертельно опасные каскадерские трюки — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
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Доли секунды, которые молниеносно убивают!

В одной стаж еще не тот, а некоторых подвела — простите — сумочка!

Спросите, как так может быть, когда каждая такая ошибка — смертоносная ?!

Я вам скажу, на наших дорогах возможно все! Также по теме: Возвращались домой и едва не сгорели заживо - ДТП на трассе Киев-Чоп

В Киеве снова отличились водительницы — на Столичном шоссе на козырном внедорожнике женщина не вписалась в поворот и влетела на стоянку, еще одна леди — не увидела строительство торгового центра.

А лихач в Днепре посреди ночи устроил настоящий ад, набрав себе в машину кучу друзей.

Смотрите на эти смертельно опасные каскадерские трюки.

И — прошу — не повторяйте чужих ошибок.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Смертельно опасные каскадерские трюки — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей / 27.09.2021 20:04
27.09.2021 20:04

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