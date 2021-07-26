Смертельное ДТП на Полтавщине — в трех семьях дети стали сиротами

Один миг, один необдуманный поступок стояли четырех трагически оборванных жизней.

На Полтавщине на восходе солнца на трассе столкнулись МАЗ и легковушка.

Об этой аварии даже говорить страшно. Также по теме: Громкое рогатое ДТП на Прикарпатье - корова разбила авто и умерла

Автомобиль почти полностью залетел под грузовик.

Полицейские и спасатели сначала предположили, что в Сузуки было двое пассажиров.

Но правда оказалась намного страшнее.

Что же привело к трагедии?

Неужели нам категорически противопоказаны хорошие дороги?