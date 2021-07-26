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Video: Смертельное ДТП на Полтавщине — в трех семьях дети стали сиротами

Один миг, один необдуманный поступок стояли четырех трагически оборванных жизней. На Полтавщине на восходе солнца на трассе столкнулись МАЗ и легковушка. Об этой аварии даже говорить страшно. [read_more_news] Автомобиль почти полностью залетел под грузовик. Полицейские и спасатели сначала предположили, что в Сузуки было двое пассажиров. Но правда оказалась намного страшнее. Что же привело к трагедии? Неужели нам категорически противопоказаны хорошие дороги?

Смертельное ДТП на Полтавщине — в трех семьях дети стали сиротами
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Один миг, один необдуманный поступок стояли четырех трагически оборванных жизней.

На Полтавщине на восходе солнца на трассе столкнулись МАЗ и легковушка.

Об этой аварии даже говорить страшно. Также по теме: Громкое рогатое ДТП на Прикарпатье - корова разбила авто и умерла

Автомобиль почти полностью залетел под грузовик.

Полицейские и спасатели сначала предположили, что в Сузуки было двое пассажиров.

Но правда оказалась намного страшнее.

Что же привело к трагедии?

Неужели нам категорически противопоказаны хорошие дороги?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Смертельное ДТП на Полтавщине — в трех семьях дети стали сиротами / 26.07.2021 19:36
26.07.2021 19:36

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