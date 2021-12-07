seach
ICTV - Разом краще

Video: Смертельное ДТП возле Новых Петровцев — жена полисмена-виновника потеряла сознание в суде

Два литра спиртного в трех. После такого лучше спать уходить, но он по словам свидетелей нашел силы сесть за руль. Смертельное ДТП возле Новых Петровцев, где погибли два невинных человека, обрастает новыми циничными деталями. Все очевидцы и даже товарищ экс-полисмена, который был с ним в салоне во время аварии, твердят - он на ногах не держался и был в хлам. [read_more_news] И сам Игорь Тертичный лаконично заявил, что ничего не помнит. В суде он молчал, и только в конце нашел силы извиниться.

Смертельное ДТП возле Новых Петровцев — жена полисмена-виновника потеряла сознание в суде
0 Комментировать

Два литра спиртного в трех.

После такого лучше спать уходить, но он по словам свидетелей нашел силы сесть за руль.

Смертельное ДТП возле Новых Петровцев, где погибли два невинных человека, обрастает новыми циничными деталями.

Все очевидцы и даже товарищ экс-полисмена, который был с ним в салоне во время аварии, твердят — он на ногах не держался и был в хлам. Также по теме: Пьяный коп спровоцировал шокирующее ДТП в Киевской области

И сам Игорь Тертичный лаконично заявил, что ничего не помнит.

В суде он молчал, и только в конце нашел силы извиниться.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Смертельное ДТП возле Новых Петровцев — жена полисмена-виновника потеряла сознание в суде / 07.12.2021 20:04
07.12.2021 20:04

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь