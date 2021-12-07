Смертельное ДТП возле Новых Петровцев — жена полисмена-виновника потеряла сознание в суде

Два литра спиртного в трех.

После такого лучше спать уходить, но он по словам свидетелей нашел силы сесть за руль.

Смертельное ДТП возле Новых Петровцев, где погибли два невинных человека, обрастает новыми циничными деталями.

Все очевидцы и даже товарищ экс-полисмена, который был с ним в салоне во время аварии, твердят — он на ногах не держался и был в хлам. Также по теме: Пьяный коп спровоцировал шокирующее ДТП в Киевской области

И сам Игорь Тертичный лаконично заявил, что ничего не помнит.

В суде он молчал, и только в конце нашел силы извиниться.