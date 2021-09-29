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Video: Смертельная авария под Киевом — бешеная Тойота вылетела из-за поворота и взяла на таран грузовик

Смертельная авария под Киевом. В элитном поселке Козин легковушка влетела в грузовик. Тягач стоял поперек к дороге и перекрыл одну полосу, а бешеная Тойота вылетела из поворота и взяла на таран грузовик. [read_more_news] Бедный водитель и пассажир сзади погибли мгновенно, а вот еще двое пассажиров и девушку отправили в тяжелом состоянии в больницу. Свидетели говорят, водитель гнал, как сумасшедший и больше всего удивляет, что даже не нажал на тормоза. Почему же мусоровоз стоял перпендикулярно дороге - все выведал и покажет эксклюзивное видео столкновения Игорь Шумик.

Смертельная авария под Киевом — бешеная Тойота вылетела из-за поворота и взяла на таран грузовик
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Смертельная авария под Киевом.

В элитном поселке Козин легковушка влетела в грузовик.

Тягач стоял поперек к дороге и перекрыл одну полосу, а бешеная Тойота вылетела из поворота и взяла на таран грузовик. Также по теме: Масштабное смертельное ДТП на Николаевщине - бус столкнулся с фурами

Бедный водитель и пассажир сзади погибли мгновенно, а вот еще двое пассажиров и девушку отправили в тяжелом состоянии в больницу.

Свидетели говорят, водитель гнал, как сумасшедший и больше всего удивляет, что даже не нажал на тормоза.

Почему же мусоровоз стоял перпендикулярно дороге — все выведал и покажет эксклюзивное видео столкновения Игорь Шумик.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Смертельная авария под Киевом — бешеная Тойота вылетела из-за поворота и взяла на таран грузовик / 29.09.2021 19:40
29.09.2021 19:40

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