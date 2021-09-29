Смертельная авария под Киевом — бешеная Тойота вылетела из-за поворота и взяла на таран грузовик

Смертельная авария под Киевом.

В элитном поселке Козин легковушка влетела в грузовик.

Тягач стоял поперек к дороге и перекрыл одну полосу, а бешеная Тойота вылетела из поворота и взяла на таран грузовик. Также по теме: Масштабное смертельное ДТП на Николаевщине - бус столкнулся с фурами

Бедный водитель и пассажир сзади погибли мгновенно, а вот еще двое пассажиров и девушку отправили в тяжелом состоянии в больницу.

Свидетели говорят, водитель гнал, как сумасшедший и больше всего удивляет, что даже не нажал на тормоза.

Почему же мусоровоз стоял перпендикулярно дороге — все выведал и покажет эксклюзивное видео столкновения Игорь Шумик.