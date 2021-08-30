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Video: Смерть месячного младенца — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

На дорогах машины страдают от нерадивых водителей. И хорошо, если обходится разбитым металлом. Потому что часто цена таких нелепых ошибок - человеческая жизнь.[read_more_news] На Херсонщине - невероятно страшная трагедия. Водитель вылетел на встречную полосу и убил месячного младенца. В Киеве мужчина на Ланосе разогнался, как на гоночном треке, выехал на тротуар и разбросал велосипедистов. А в Виннице 17-летний юноша взял родителей внедорожник, чтобы покататься с ветерком, но путешествие закончилось смертью: на дорогу внезапно выбежала женщина и парень ее просто снес.

Смерть месячного младенца — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
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На дорогах машины страдают от нерадивых водителей.

И хорошо, если обходится разбитым металлом.

Потому что часто цена таких нелепых ошибок — человеческая жизнь. Также по теме: Лобовая авария на проклятой дороге - подробности смертельного ДТП в Винницкой области

На Херсонщине — невероятно страшная трагедия.

Водитель вылетел на встречную полосу и убил месячного младенца.

В Киеве мужчина на Ланосе разогнался, как на гоночном треке, выехал на тротуар и разбросал велосипедистов.

А в Виннице 17-летний юноша взял родителей внедорожник, чтобы покататься с ветерком, но путешествие закончилось смертью: на дорогу внезапно выбежала женщина и парень ее просто снес.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Смерть месячного младенца — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей / 30.08.2021 19:54
30.08.2021 19:54

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