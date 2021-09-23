Вонючая проблема на Николаевщине — люди живут в нечистотах из-за дерева

Я даже представить боюсь, что делать с коммунальщиками жители николаевской многоэтажки.

Потому что, то, что происходит у них дома, выдержать способны не все! Представьте!

Люди уже несколько месяцев вынуждены дышать канализацией: не помогают даже закрытые окна и двери, так невыносимый запах распространяется из подвала!

Но на все жалобы жильцов в частном ЖЭКе их футболят в городской совет, а там. Правильно! Также по теме: Коммунальщиков смыло в канализацию — авария коллектора в Киеве

Отправляют — назад!

А попробуете угадать, кого уже назначили виновным в коммунальной катастрофе?!

Вы не имеете шансов!

Потому виноватым назвали дерево, которое растет под домом, и которое никто не может спилить!