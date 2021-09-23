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Video: Вонючая проблема на Николаевщине — люди живут в нечистотах из-за дерева

Я даже представить боюсь, что делать с коммунальщиками жители николаевской многоэтажки. Потому что, то, что происходит у них дома, выдержать способны не все! Представьте! Люди уже несколько месяцев вынуждены дышать канализацией: не помогают даже закрытые окна и двери, так невыносимый запах распространяется из подвала! Но на все жалобы жильцов в частном ЖЭКе их футболят в городской совет, а там. Правильно! [read_more_news] Отправляют - назад! А попробуете угадать, кого уже назначили виновным в коммунальной катастрофе?! Вы не имеете шансов! Потому виноватым назвали дерево, которое растет под домом, и которое никто не может спилить!

Вонючая проблема на Николаевщине — люди живут в нечистотах из-за дерева
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Я даже представить боюсь, что делать с коммунальщиками жители николаевской многоэтажки.

Потому что, то, что происходит у них дома, выдержать способны не все! Представьте!

Люди уже несколько месяцев вынуждены дышать канализацией: не помогают даже закрытые окна и двери, так невыносимый запах распространяется из подвала!

Но на все жалобы жильцов в частном ЖЭКе их футболят в городской совет, а там. Правильно! Также по теме: Коммунальщиков смыло в канализацию — авария коллектора в Киеве

Отправляют — назад!

А попробуете угадать, кого уже назначили виновным в коммунальной катастрофе?!

Вы не имеете шансов!

Потому виноватым назвали дерево, которое растет под домом, и которое никто не может спилить!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вонючая проблема на Николаевщине — люди живут в нечистотах из-за дерева / 23.09.2021 20:20
23.09.2021 20:20

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