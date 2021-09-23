Вонючая проблема на Николаевщине — люди живут в нечистотах из-за дерева

Девушки выливали наркоту в унитаз литрами, когда двери выбивали копы — ТОП задержания наркоторговцев
Как владелец рогатых спартанцев с восторгом испытывал коров на прочность
Полжигатель с топором ошеломил всех в суде подробностями поджога гипермаркета в Первомайске
Сын кастрировал отца! Зачем делать из папы евнуха без носа и губы?
Сотни обманутых пенсионеров: полиция задержала телефонных мошенников
Притворяются грибниками и аграриями – как действуют украинские наркодилеры
Мужчина помешал молодым людям пьянствовать на стадионе — за что и поплатился жизнью
Девушка несла в пакете еще теплые ноги любимого мужчины — скандальная ампутация в больнице на Николаевщине