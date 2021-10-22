Славута пережила тревожную ночь — в городе критическая ситуация с медицинским кислородом

Кислорода хватит всего на два часа, ситуация критическая!

После того больные в реанимации начнут умирать.

В городе Славута Хмельницкой области родные инфицированных ковидом, которые находятся в тяжелом состоянии в местной больнице, пережили тревожную ночь, когда медики заявили, что кислорода больным катастрофически не хватает и хватит не всем. Также по теме: Поездки между областями Украины - начали действовать новые правила

Напуганные люди начали звонить в больницы соседних городов и некоторых больных таки перевезли, а мэр Славуты через социальные сети обратился за помощью с призывом обеспечить город медицинским кислородом.

Спасло ли это ситуацию и что сейчас творится в местной больнице?

Об этом далее в сюжете.