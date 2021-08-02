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Video: Скосил мужчину с ребенком на обочине и влетел в фуру — роковое ДТП в поселке под Киевом

Буквально скосил людей на обочине и влетел в фуру! В поселке под Киевом роковая авария. На загруженной дороге водитель Опеля умудрился выскочить на противоположную обочину и фактически не оставил шансов выжить 10-летнему мальчику и 60-летнему мужчине. Отец школьника шел рядом и просто чудом остался жив. [read_more_news] Почему водитель так несся? Неужели в его крови нашли алкоголь? Чрезвычайным новостям удалось пообщаться с непосредственными участниками аварии.

Скосил мужчину с ребенком на обочине и влетел в фуру — роковое ДТП в поселке под Киевом
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Буквально скосил людей на обочине и влетел в фуру!

В поселке под Киевом роковая авария.

На загруженной дороге водитель Опеля умудрился выскочить на противоположную обочину и фактически не оставил шансов выжить 10-летнему мальчику и 60-летнему мужчине.

Отец школьника шел рядом и просто чудом остался жив. Также по теме: В Кременчуге двое мужчин не поделили тротуар и устроили резню

Почему водитель так несся?

Неужели в его крови нашли алкоголь?

Чрезвычайным новостям удалось пообщаться с непосредственными участниками аварии.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Скосил мужчину с ребенком на обочине и влетел в фуру — роковое ДТП в поселке под Киевом / 02.08.2021 19:58
02.08.2021 19:58

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