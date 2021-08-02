Video: Скосил мужчину с ребенком на обочине и влетел в фуру — роковое ДТП в поселке под Киевом

Буквально скосил людей на обочине и влетел в фуру! В поселке под Киевом роковая авария. На загруженной дороге водитель Опеля умудрился выскочить на противоположную обочину и фактически не оставил шансов выжить 10-летнему мальчику и 60-летнему мужчине. Отец школьника шел рядом и просто чудом остался жив. [read_more_news] Почему водитель так несся? Неужели в его крови нашли алкоголь? Чрезвычайным новостям удалось пообщаться с непосредственными участниками аварии.