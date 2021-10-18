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Video: Направил свое авто прямо на танк — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Ночной кошмар на Закарпатье. Рено, в котором ехали полицейский, пограничник и две девушки на всех парах влетел в эвакуатора. На платформу именно в этот момент грузили другое авто, которое в ту же ночь протаранил электро опору. Заживо сгорели аж четверо. [read_more_news] А в столице синие Жигули насквозь прорезал отбойник. Водитель не выжил. А в Одесской области 51-летний мужчина направил свое авто прямо на танк. Говорят, это могло быть самоубийство. Жуткие хитросплетения судьбы, в которые даже поверить трудно.

Направил свое авто прямо на танк — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
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Ночной кошмар на Закарпатье.

Рено, в котором ехали полицейский, пограничник и две девушки на всех парах влетел в эвакуатора.

На платформу именно в этот момент грузили другое авто, которое в ту же ночь протаранил электро опору.

Заживо сгорели аж четверо. Также по теме: Смертельно опасные каскадерские трюки - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

А в столице синие Жигули насквозь прорезал отбойник.

Водитель не выжил.

А в Одесской области 51-летний мужчина направил свое авто прямо на танк.

Говорят, это могло быть самоубийство.

Жуткие хитросплетения судьбы, в которые даже поверить трудно.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Направил свое авто прямо на танк — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей / 18.10.2021 19:55
18.10.2021 19:55

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