Направил свое авто прямо на танк — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Ночной кошмар на Закарпатье.

Рено, в котором ехали полицейский, пограничник и две девушки на всех парах влетел в эвакуатора.

На платформу именно в этот момент грузили другое авто, которое в ту же ночь протаранил электро опору.

Заживо сгорели аж четверо. Также по теме: Смертельно опасные каскадерские трюки - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

А в столице синие Жигули насквозь прорезал отбойник.

Водитель не выжил.

А в Одесской области 51-летний мужчина направил свое авто прямо на танк.

Говорят, это могло быть самоубийство.

Жуткие хитросплетения судьбы, в которые даже поверить трудно.