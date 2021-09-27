Скандально известный в Николаеве преступник Алексей Казимиров за свои грехи объявлен в международный розыск

Убийца, злостный нарушитель правил дорожного движения, уклонист от решения суда, а теперь еще и вымогатель?

Скандально известный и одновременно «смертельно больной» николаевец Алексей Казимиров снова отличился, на этот раз в серьезном преступлении.

Их с отцом подозревают в выбивании несуществующих долгов. Также по теме: Скандальний водій-убивця Казимиров вийшов на волю як смертельно хворий

В течение десяти лет с тех пор как он сбил насмерть 20-летнюю девушку, Алексею Казимирову удавалось избежать наказания за многочисленные проступки, ибо он якобы болел неизлечимой опухолью мозга.

Но почему же смертельная болезнь не мешала ни развлекаться, ни ездить за рулем, а теперь еще и в бандиты пойти?

И почему, когда запахло жареным, Алексей Казимиров снова уклоняется от встречи с Фемидой?

О головокружительных приключениях «смертельно больного» молодого человека смотрите в следующем сюжете.