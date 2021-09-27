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Video: Скандально известный в Николаеве преступник Алексей Казимиров за свои грехи объявлен в международный розыск

Убийца, злостный нарушитель правил дорожного движения, уклонист от решения суда, а теперь еще и вымогатель? Скандально известный и одновременно «смертельно больной» николаевец Алексей Казимиров снова отличился, на этот раз в серьезном преступлении. Их с отцом подозревают в выбивании несуществующих долгов. [read_more_news] В течение десяти лет с тех пор как он сбил насмерть 20-летнюю девушку, Алексею Казимирову удавалось избежать наказания за многочисленные проступки, ибо он якобы болел неизлечимой опухолью мозга. Но почему же смертельная болезнь не мешала ни развлекаться, ни ездить за рулем, а теперь еще и в бандиты пойти? И почему, когда запахло жареным, Алексей Казимиров снова уклоняется от встречи с Фемидой? О головокружительных приключениях «смертельно больного» молодого человека смотрите в следующем сюжете.

Скандально известный в Николаеве преступник Алексей Казимиров за свои грехи объявлен в международный розыск
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Убийца, злостный нарушитель правил дорожного движения, уклонист от решения суда, а теперь еще и вымогатель?

Скандально известный и одновременно «смертельно больной» николаевец Алексей Казимиров снова отличился, на этот раз в серьезном преступлении.

Их с отцом подозревают в выбивании несуществующих долгов. Также по теме: Скандальний водій-убивця Казимиров вийшов на волю як смертельно хворий

В течение десяти лет с тех пор как он сбил насмерть 20-летнюю девушку, Алексею Казимирову удавалось избежать наказания за многочисленные проступки, ибо он якобы болел неизлечимой опухолью мозга.

Но почему же смертельная болезнь не мешала ни развлекаться, ни ездить за рулем, а теперь еще и в бандиты пойти?

И почему, когда запахло жареным, Алексей Казимиров снова уклоняется от встречи с Фемидой?

О головокружительных приключениях «смертельно больного» молодого человека смотрите в следующем сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Скандально известный в Николаеве преступник Алексей Казимиров за свои грехи объявлен в международный розыск / 27.09.2021 20:11
27.09.2021 20:11

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