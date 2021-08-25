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Video: Скандальное тройное ДТП в Киеве — не поделили дорогу главный футбольный арбитр и нардеп

Пассажиры вылетели из салона вместе с сиденьями! Сила столкновения, которую и представить страшно. Очень жуткая ДТП на Ровенщине. Водитель автобуса переоценил свои силы и не вписался в поворот. Последствия кровавые: 2 погибших, 5 - травмированных. А в столице скандальная тройная ДТП - среди участников: главный футбольный арбитр Украины и народный депутат. Кто кого догнал и отправил прямым рейсом в нейрохирургию? Страшные смертельные баталии на украинских дорогах.

Скандальное тройное ДТП в Киеве — не поделили дорогу главный футбольный арбитр и нардеп
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Пассажиры вылетели из салона вместе с сиденьями!

Сила столкновения, которую и представить страшно.

Очень жуткая ДТП на Ровенщине.

Водитель автобуса переоценил свои силы и не вписался в поворот.

Последствия кровавые: 2 погибших, 5 — травмированных.

А в столице скандальная тройная ДТП — среди участников: главный футбольный арбитр Украины и народный депутат.

Кто кого догнал и отправил прямым рейсом в нейрохирургию?

Страшные смертельные баталии на украинских дорогах.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Скандальное тройное ДТП в Киеве — не поделили дорогу главный футбольный арбитр и нардеп / 25.08.2021 20:00
25.08.2021 20:00

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