Video: Скандальное тройное ДТП в Киеве — не поделили дорогу главный футбольный арбитр и нардеп

Пассажиры вылетели из салона вместе с сиденьями! Сила столкновения, которую и представить страшно. Очень жуткая ДТП на Ровенщине. Водитель автобуса переоценил свои силы и не вписался в поворот. Последствия кровавые: 2 погибших, 5 - травмированных. А в столице скандальная тройная ДТП - среди участников: главный футбольный арбитр Украины и народный депутат. Кто кого догнал и отправил прямым рейсом в нейрохирургию? Страшные смертельные баталии на украинских дорогах.