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Video: Семейный врач, как кровавый мясник, разрубил сыну голову — семейный триллер на Киевщине

Кровавый семейный триллер, от которого у уязвимых людей подкашиваются ноги. На Киевщине семейный врач - как кровавый мясник - разрубил сыну голову, а семью с малыми детьми и внуками едва не сжег заживо в доме! Это как глава семьи что-то досадило, что он согнал злобу на сыне![read_more_news] А когда неадекват забрали копы, вся семья даже выдохнула с облегчением. И представьте себе! Броварской суд просто отпустил подозреваемого в таком преступлении мужчину домой! И тот вернулся и устроил жестокую месть – поджег дом! История, которая способна ошеломить любого!

Семейный врач, как кровавый мясник, разрубил сыну голову — семейный триллер на Киевщине
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Кровавый семейный триллер, от которого у уязвимых людей подкашиваются ноги.

На Киевщине семейный врач — как кровавый мясник — разрубил сыну голову, а семью с малыми детьми и внуками едва не сжег заживо в доме!

Это как глава семьи что-то досадило, что он согнал злобу на сыне! Также по теме: За какие грехи у сына проснулась ненависть к родной матери

А когда неадекват забрали копы, вся семья даже выдохнула с облегчением.

И представьте себе! Броварской суд просто отпустил подозреваемого в таком преступлении мужчину домой!

И тот вернулся и устроил жестокую месть – поджег дом!

История, которая способна ошеломить любого!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Семейный врач, как кровавый мясник, разрубил сыну голову — семейный триллер на Киевщине / 02.12.2021 19:23
02.12.2021 19:23

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