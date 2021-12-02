Семейный врач, как кровавый мясник, разрубил сыну голову — семейный триллер на Киевщине

Кровавый семейный триллер, от которого у уязвимых людей подкашиваются ноги.

На Киевщине семейный врач — как кровавый мясник — разрубил сыну голову, а семью с малыми детьми и внуками едва не сжег заживо в доме!

Это как глава семьи что-то досадило, что он согнал злобу на сыне! Также по теме: За какие грехи у сына проснулась ненависть к родной матери

А когда неадекват забрали копы, вся семья даже выдохнула с облегчением.

И представьте себе! Броварской суд просто отпустил подозреваемого в таком преступлении мужчину домой!

И тот вернулся и устроил жестокую месть – поджег дом!

История, которая способна ошеломить любого!