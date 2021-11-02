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Video: Соломорезка раздавила 4-летней девочке пальцы — невиданный переполох в карпатском селе

Незаметно подкралась, пока мама резала солому и засунула ручку в соломорезку. Представьте, какой кошмар пережила 4-летняя девочка. В карпатской деревне невиданный переполох - электро соломорезка раздавила ребенку пальцы. [read_more_news] У малышки были все шансы остаться без правой кисти, если бы медики не подняли на ноги авиаторов. Девочку вертолетом доставили до Львова и сразу же начали оперировать. Удалось ли врачам совершить чудо и восстановить руку? Посмотрите сюжет, чтобы уберечь своих детей от беды, в которую они готовы попасть в секунду.

Соломорезка раздавила 4-летней девочке пальцы — невиданный переполох в карпатском селе
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Незаметно подкралась, пока мама резала солому и засунула ручку в соломорезку.

Представьте, какой кошмар пережила 4-летняя девочка.

В карпатской деревне невиданный переполох — электро соломорезка раздавила ребенку пальцы. Также по теме: Липкая на руку маникюрша оказалась коварным оборотнем - преступный сюрприз года

У малышки были все шансы остаться без правой кисти, если бы медики не подняли на ноги авиаторов.

Девочку вертолетом доставили до Львова и сразу же начали оперировать.

Удалось ли врачам совершить чудо и восстановить руку?

Посмотрите сюжет, чтобы уберечь своих детей от беды, в которую они готовы попасть в секунду.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Соломорезка раздавила 4-летней девочке пальцы — невиданный переполох в карпатском селе / 02.11.2021 20:18
02.11.2021 20:18

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