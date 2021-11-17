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Video: Шокирующие подробности массовой гибели женщин в Днепровском частном пансионате для престарелых

Закрытая наглухо дверь даже без ручки внутри, если бы и пытались, самостоятельно выбраться из тлеющей комнаты бедные старушки не смогли бы. Новые задержания и шокирующие подробности адской трагедии в Днепровском частном пансионате для престарелых. Там пять пенсионерок, которых родные за большие деньги отдали частным надсмотрщикам, погибли ужасной смертью. Комната, где они жили, буквально превратилась в газовую камеру, и беспомощные пенсионерки просто угорели на собственных тлеющих кроватях. [read_more_news] Ни администратор, ни няня, которая и должна ухаживать именно за этой комнатой, смертельного задымления почему-то так и не заметили. А когда в семь утра нашли пять уже обгоревших трупов – долго думали, что с этим делать – и только через два часа таки сообщили о массовой смерти в полицию. Обе женщины уже задержаны. А вот задержат ли владелицу, пансионат которой работал нелегально и с вопиющими нарушениями? Смотрите.

Шокирующие подробности массовой гибели женщин в Днепровском частном пансионате для престарелых
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Закрытая наглухо дверь даже без ручки внутри, если бы и пытались, самостоятельно выбраться из тлеющей комнаты бедные старушки не смогли бы.

Новые задержания и шокирующие подробности адской трагедии в Днепровском частном пансионате для престарелых.

Там пять пенсионерок, которых родные за большие деньги отдали частным надсмотрщикам, погибли ужасной смертью.

Комната, где они жили, буквально превратилась в газовую камеру, и беспомощные пенсионерки просто угорели на собственных тлеющих кроватях. Также по теме: Массовая гибель в Днепре! В частном пансионате нашли пять мертвых женщин

Ни администратор, ни няня, которая и должна ухаживать именно за этой комнатой, смертельного задымления почему-то так и не заметили.

А когда в семь утра нашли пять уже обгоревших трупов – долго думали, что с этим делать – и только через два часа таки сообщили о массовой смерти в полицию.

Обе женщины уже задержаны.

А вот задержат ли владелицу, пансионат которой работал нелегально и с вопиющими нарушениями? Смотрите.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Шокирующие подробности массовой гибели женщин в Днепровском частном пансионате для престарелых / 17.11.2021 20:00
17.11.2021 20:00

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