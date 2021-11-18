Шокирующая находка на лестнице колледжа во Львовской области — работники остановили работу ради спасения младенца

На Львовщине, в маленьком городке Новом Роздоле, на лестнице местного колледжа работники наткнулись на такую находку, от которой все в заведении забыли о своей работе.

Хорошо, хоть в тот день занятий не было, поэтому на месте не было и учеников. Также по теме: Под Киевом обстреляли авто супругов с ребенком в салоне

Ведь все взрослые бегали вокруг подозрительного свертка, пока на их вызов не примчалась полиция и скорая помощь!

Нашей Евгении Поликарповой удалось записать эксклюзивный комментарий свидетеля, который видел главных подозреваемых!

Их теперь усиленно разыскивают все местные правоохранители!