Школьник убежал из дома в день своего рождения после двойки в дневнике

На что только дети не идут, лишь бы не получить от родителей на орехи за плохой балл.

На Киевщине малый дебошир после замечания учительницы в дневник вообще решил — домой не пойдет.

Папа с мамой едва с ума не сошли, когда малыш не вернулся после уроков. Также по теме: Мать довела прилежного сына до самоубийства из-за плохих оценок в школе

Они и сами бросились искать сына, но тщетно, тогда уже и подняли на ноги всю полицию.

Но копы сначала нашли только портфель школьника, и где же бродил сам ребенок?

И чего он так испугался мамы, что решился на такой отчаянный поход.