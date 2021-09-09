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Video: Школьник убежал из дома в день своего рождения после двойки в дневнике

На что только дети не идут, лишь бы не получить от родителей на орехи за плохой балл. На Киевщине малый дебошир после замечания учительницы в дневник вообще решил - домой не пойдет. Папа с мамой едва с ума не сошли, когда малыш не вернулся после уроков.[read_more_news] Они и сами бросились искать сына, но тщетно, тогда уже и подняли на ноги всю полицию. Но копы сначала нашли только портфель школьника, и где же бродил сам ребенок? И чего он так испугался мамы, что решился на такой отчаянный поход.

Школьник убежал из дома в день своего рождения после двойки в дневнике
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На что только дети не идут, лишь бы не получить от родителей на орехи за плохой балл.

На Киевщине малый дебошир после замечания учительницы в дневник вообще решил — домой не пойдет.

Папа с мамой едва с ума не сошли, когда малыш не вернулся после уроков. Также по теме: Мать довела прилежного сына до самоубийства из-за плохих оценок в школе

Они и сами бросились искать сына, но тщетно, тогда уже и подняли на ноги всю полицию.

Но копы сначала нашли только портфель школьника, и где же бродил сам ребенок?

И чего он так испугался мамы, что решился на такой отчаянный поход.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Школьник убежал из дома в день своего рождения после двойки в дневнике / 09.09.2021 20:17
09.09.2021 20:17

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