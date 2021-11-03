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Video: Школа восстала против учеников-близнецов — что случилось

В Прикарпатье вся школа восстала против двух братьев-близнецов. Среди возмущенных не только родители учащихся, но и учителя, педагогические помощники и дирекция заведения. Через двух учеников, в четвертом А ежегодно сменяют классного руководителя и социального педагога. А в классе – настоящая родительская война. Кто ее решил? – знает Светлана Маланюк.

Школа восстала против учеников-близнецов — что случилось
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В Прикарпатье вся школа восстала против двух братьев-близнецов.

Среди возмущенных не только родители учащихся, но и учителя, педагогические помощники и дирекция заведения.

Через двух учеников, в четвертом А ежегодно сменяют классного руководителя и социального педагога.

А в классе – настоящая родительская война.

Кто ее решил? – знает Светлана Маланюк.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Школа восстала против учеников-близнецов — что случилось / 03.11.2021 20:08
03.11.2021 20:08

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