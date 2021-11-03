Video: Школа восстала против учеников-близнецов — что случилось

В Прикарпатье вся школа восстала против двух братьев-близнецов. Среди возмущенных не только родители учащихся, но и учителя, педагогические помощники и дирекция заведения. Через двух учеников, в четвертом А ежегодно сменяют классного руководителя и социального педагога. А в классе – настоящая родительская война. Кто ее решил? – знает Светлана Маланюк.