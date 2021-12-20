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Video: Шерше ля фам — кровавая резня из-за прекрасной дамы в Киеве

Шерше ля фам - кровавая резня из-за прекрасной дамы произошла в Киеве. Поздно вечером жители девятиэтажки наблюдали под окнами драматический поединок - противники осыпали друг друга бранью и пинками. Последним же аргументом в конфликте стала заточка – 39-летний мужчина с пол десятка раз всадил острое лезвие в тело оппонента, а потом будто растворился в воздухе. Раненый скорой не дождался.

Шерше ля фам — кровавая резня из-за прекрасной дамы в Киеве
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Шерше ля фам — кровавая резня из-за прекрасной дамы произошла в Киеве.

Поздно вечером жители девятиэтажки наблюдали под окнами драматический поединок — противники осыпали друг друга бранью и пинками.

Последним же аргументом в конфликте стала заточка – 39-летний мужчина с пол десятка раз всадил острое лезвие в тело оппонента, а потом будто растворился в воздухе.

Раненый скорой не дождался.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Шерше ля фам — кровавая резня из-за прекрасной дамы в Киеве / 20.12.2021 19:29
20.12.2021 19:29

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