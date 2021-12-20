Video: Шерше ля фам — кровавая резня из-за прекрасной дамы в Киеве

Шерше ля фам - кровавая резня из-за прекрасной дамы произошла в Киеве. Поздно вечером жители девятиэтажки наблюдали под окнами драматический поединок - противники осыпали друг друга бранью и пинками. Последним же аргументом в конфликте стала заточка – 39-летний мужчина с пол десятка раз всадил острое лезвие в тело оппонента, а потом будто растворился в воздухе. Раненый скорой не дождался.