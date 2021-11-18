seach
ICTV - Разом краще

Video: Мошенники используют фото больной девочки, чтобы наживаться на украинцах

У меня просто нет слов! Мать больной девочки собирала деньги на ее лечение, люди помогли, все как будто начало налаживаться.[read_more_news] Тут неизвестные мошенники взяли фотографию девочки и собирают теперь сами на нее деньги с доверчивых граждан! Пишут лживые диагнозы, разные вымышленные имена, но мошенническая карусель не останавливается, и деньги текут рекой в ​​кармане аферистов. Но самое страшное, что шокированная мать не может остановить их, хотя уже и провела небольшое расследование сама. Потому что полиция – ну, ничего не хочет делать – уже несколько месяцев украинцев нагло обманывают, а женщине не удается добиться справедливости!

Мошенники используют фото больной девочки, чтобы наживаться на украинцах
0 Комментировать

У меня просто нет слов!

Мать больной девочки собирала деньги на ее лечение, люди помогли, все как будто начало налаживаться. Также по теме: Рембо на пенсии в Киеве - нейтрализация мошенниц прошла успешно

Тут неизвестные мошенники взяли фотографию девочки и собирают теперь сами на нее деньги с доверчивых граждан!

Пишут лживые диагнозы, разные вымышленные имена, но мошенническая карусель не останавливается, и деньги текут рекой в ​​кармане аферистов.

Но самое страшное, что шокированная мать не может остановить их, хотя уже и провела небольшое расследование сама.

Потому что полиция – ну, ничего не хочет делать – уже несколько месяцев украинцев нагло обманывают, а женщине не удается добиться справедливости!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Мошенники используют фото больной девочки, чтобы наживаться на украинцах / 18.11.2021 19:36
18.11.2021 19:36

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь