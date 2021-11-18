Мошенники используют фото больной девочки, чтобы наживаться на украинцах

У меня просто нет слов!

Мать больной девочки собирала деньги на ее лечение, люди помогли, все как будто начало налаживаться. Также по теме: Рембо на пенсии в Киеве - нейтрализация мошенниц прошла успешно

Тут неизвестные мошенники взяли фотографию девочки и собирают теперь сами на нее деньги с доверчивых граждан!

Пишут лживые диагнозы, разные вымышленные имена, но мошенническая карусель не останавливается, и деньги текут рекой в ​​кармане аферистов.

Но самое страшное, что шокированная мать не может остановить их, хотя уже и провела небольшое расследование сама.

Потому что полиция – ну, ничего не хочет делать – уже несколько месяцев украинцев нагло обманывают, а женщине не удается добиться справедливости!