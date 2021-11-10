Video: Сезон охоты на евробляхи открыт — каким будет штраф для нелегальных автовладельцев
С завтрашнего дня одна евробляха обойдется своему владельцу в кругленькую сумму, которой хватит, чтобы приобрести 5 аналогичных машин за рубежом.
Ведь льготный период на растаможку, который длился для таких автомобилистов 180 дней, истекает, а это значит, что для полицейских и таможенников будет официально открыт сезон охоты на евробляхи. [read_more_news]
Каким будет штраф для нелегальных автовладельцев?
Какие еще расходы им придется понести?
И готовы ли люди к таким расходам?
Узнавала наша Евгения Поликарпова
Сезон охоты на евробляхи открыт — каким будет штраф для нелегальных автовладельцев