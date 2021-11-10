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Video: Сезон охоты на евробляхи открыт — каким будет штраф для нелегальных автовладельцев

С завтрашнего дня одна евробляха обойдется своему владельцу в кругленькую сумму, которой хватит, чтобы приобрести 5 аналогичных машин за рубежом. Ведь льготный период на растаможку, который длился для таких автомобилистов 180 дней, истекает, а это значит, что для полицейских и таможенников будет официально открыт сезон охоты на евробляхи. [read_more_news] Каким будет штраф для нелегальных автовладельцев? Какие еще расходы им придется понести? И готовы ли люди к таким расходам? Узнавала наша Евгения Поликарпова

Сезон охоты на евробляхи открыт — каким будет штраф для нелегальных автовладельцев
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С завтрашнего дня одна евробляха обойдется своему владельцу в кругленькую сумму, которой хватит, чтобы приобрести 5 аналогичных машин за рубежом.

Ведь льготный период на растаможку, который длился для таких автомобилистов 180 дней, истекает, а это значит, что для полицейских и таможенников будет официально открыт сезон охоты на евробляхи. Также по теме: Що робити власникам "євроблях", яких ошукали аферисти при розмитненні авто

Каким будет штраф для нелегальных автовладельцев?

Какие еще расходы им придется понести?

И готовы ли люди к таким расходам?

Узнавала наша Евгения Поликарпова

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ICTV / Чрезвычайные новости / Сезон охоты на евробляхи открыт — каким будет штраф для нелегальных автовладельцев / 10.11.2021 20:18
10.11.2021 20:18

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