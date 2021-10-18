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Video: Сенсационное похищение 19-летней дочери бизнесмена и нереальная цена за ее жизнь

Сенсационное похищение дочери бизнесмена и нереальная ставка за ее жизнь! Во Львове полицейские провели потрясающую спецоперацию по освобождению 19-летней девушки, которую держали в заложниках в одной из арендованных квартир.[read_more_news] В это трудно поверить, но среди дерзких бандитов были практически еще дети, и даже школьница! Только послушайте: нелюди требовали от родителей  2 миллиона евро! Все детали этой невероятной истории прямо сейчас расскажет наша Евгения Поликарпова

Сенсационное похищение 19-летней дочери бизнесмена и нереальная цена за ее жизнь
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Сенсационное похищение дочери бизнесмена и нереальная ставка за ее жизнь!

Во Львове полицейские провели потрясающую спецоперацию по освобождению 19-летней девушки, которую держали в заложниках в одной из арендованных квартир. Также по теме: В Виннице похищали подростков и принудительно лечили в незаконном реабилитационном центре

В это трудно поверить, но среди дерзких бандитов были практически еще дети, и даже школьница!

Только послушайте: нелюди требовали от родителей  2 миллиона евро!

Все детали этой невероятной истории прямо сейчас расскажет наша Евгения Поликарпова

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ICTV / Чрезвычайные новости / Сенсационное похищение 19-летней дочери бизнесмена и нереальная цена за ее жизнь / 18.10.2021 19:50
18.10.2021 19:50

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