Сенсационное похищение 19-летней дочери бизнесмена и нереальная цена за ее жизнь

Сенсационное похищение дочери бизнесмена и нереальная ставка за ее жизнь!

Во Львове полицейские провели потрясающую спецоперацию по освобождению 19-летней девушки, которую держали в заложниках в одной из арендованных квартир. Также по теме: В Виннице похищали подростков и принудительно лечили в незаконном реабилитационном центре

В это трудно поверить, но среди дерзких бандитов были практически еще дети, и даже школьница!

Только послушайте: нелюди требовали от родителей 2 миллиона евро!

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