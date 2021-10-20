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Video: Селяне случайно нашли в колодце женщину — ее на глазах у всех героически спас соседский сын

Более часа по шею в холодной воде провела жительница села Врублевка на Житомирщине. 65-летняя селянка упала в колодец во дворе своей подруги. Женщина имела все шансы погибнуть, ведь ее слабые крики о помощи односельчане услышали не сразу.[read_more_news] И вытянуть мокрую и тяжелую женщину из глубокого колодца людям оказалось не под силу. И здесь они вспомнили о сыне соседки, который работает в спасательной части. Мужчина как раз гостил у матери в селе и конечно, отказать в помощи не мог. Как длилась операция, в которой была вовлечена вся семья спасателя, в каком состоянии сейчас женщина и каким образом она вообще оказалась в шаге от смерти? История с хеппи-эндом.

Селяне случайно нашли в колодце женщину — ее на глазах у всех героически спас соседский сын
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Более часа по шею в холодной воде провела жительница села Врублевка на Житомирщине.

65-летняя селянка упала в колодец во дворе своей подруги.

Женщина имела все шансы погибнуть, ведь ее слабые крики о помощи односельчане услышали не сразу. Также по теме: Как приключения маленького следопыта в поле закончились под колесами трактора

И вытянуть мокрую и тяжелую женщину из глубокого колодца людям оказалось не под силу.

И здесь они вспомнили о сыне соседки, который работает в спасательной части.

Мужчина как раз гостил у матери в селе и конечно, отказать в помощи не мог.

Как длилась операция, в которой была вовлечена вся семья спасателя, в каком состоянии сейчас женщина и каким образом она вообще оказалась в шаге от смерти?

История с хеппи-эндом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Селяне случайно нашли в колодце женщину — ее на глазах у всех героически спас соседский сын / 20.10.2021 20:29
20.10.2021 20:29

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