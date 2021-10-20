Video: Селяне случайно нашли в колодце женщину — ее на глазах у всех героически спас соседский сын
Более часа по шею в холодной воде провела жительница села Врублевка на Житомирщине.
65-летняя селянка упала в колодец во дворе своей подруги.
Женщина имела все шансы погибнуть, ведь ее слабые крики о помощи односельчане услышали не сразу.[read_more_news]
И вытянуть мокрую и тяжелую женщину из глубокого колодца людям оказалось не под силу.
И здесь они вспомнили о сыне соседки, который работает в спасательной части.
Мужчина как раз гостил у матери в селе и конечно, отказать в помощи не мог.
Как длилась операция, в которой была вовлечена вся семья спасателя, в каком состоянии сейчас женщина и каким образом она вообще оказалась в шаге от смерти?
История с хеппи-эндом.
Селяне случайно нашли в колодце женщину — ее на глазах у всех героически спас соседский сын