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Video: Село на Киевщине живет под страхом смерти от тока — напряжение растет с каждым днем

Буквально на волоске от трагедии. Жители села на Киевщине вынуждены жить в постоянном страхе за себя и своих детей. И это не пустые слова. Ведь над их домами опасность буквально нависает. Во время урагана старенький столб не выдержал и треснул. И теперь держится фактически на проводах.[read_more_news] Страшно даже представить, если и они оборвутся. Но почему энергетики ничего не делают? Чего ждут? Вы будете поражены их отписками.

Село на Киевщине живет под страхом смерти от тока — напряжение растет с каждым днем
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Буквально на волоске от трагедии.

Жители села на Киевщине вынуждены жить в постоянном страхе за себя и своих детей.

И это не пустые слова.

Ведь над их домами опасность буквально нависает.

Во время урагана старенький столб не выдержал и треснул.

И теперь держится фактически на проводах. Также по теме: В Луцке врач роддома подрабатывал сутенером

Страшно даже представить, если и они оборвутся.

Но почему энергетики ничего не делают?

Чего ждут?

Вы будете поражены их отписками.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Село на Киевщине живет под страхом смерти от тока — напряжение растет с каждым днем / 26.08.2021 20:05
26.08.2021 20:05

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