Село на Киевщине живет под страхом смерти от тока — напряжение растет с каждым днем

Буквально на волоске от трагедии.

Жители села на Киевщине вынуждены жить в постоянном страхе за себя и своих детей.

И это не пустые слова.

Ведь над их домами опасность буквально нависает.

Во время урагана старенький столб не выдержал и треснул.

И теперь держится фактически на проводах. Также по теме: В Луцке врач роддома подрабатывал сутенером

Страшно даже представить, если и они оборвутся.

Но почему энергетики ничего не делают?

Чего ждут?

Вы будете поражены их отписками.