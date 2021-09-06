seach
ICTV - Разом краще

Video: Русалка с арбалетом выпускала стрелы в учителей — шокирующий старт учебного года в полтавской школе

Просто шокирующий старт учебного года в Полтавской школе. И учителя, и ученики - еще долго будут вздрагивать от того ужасного утра. В заведение вторглась девушка, которую не заметить было трудно. [read_more_news] Волосы - зеленого цвета, в зубах - сигарета, а в руках у русалки - арбалет. То миг, и из оружия женщина начала выпускать стрелы у учителей. Попала в двух. В каком состоянии педагоги? Кто эта агресорка? Зачем пришла в школу и показательно расправилась с учителями? Это ужас, но визит безумной был не случайным.

Русалка с арбалетом выпускала стрелы в учителей — шокирующий старт учебного года в полтавской школе
0 Комментировать

Просто шокирующий старт учебного года в Полтавской школе.

И учителя, и ученики — еще долго будут вздрагивать от того ужасного утра.

В заведение вторглась девушка, которую не заметить было трудно.  Также по теме: Звонок на урок прозвучал, а учителей нету! Педагогическая забастовка в Прикарпатье

Волосы — зеленого цвета, в зубах — сигарета, а в руках у русалки — арбалет.

То миг, и из оружия женщина начала выпускать стрелы у учителей.

Попала в двух.

В каком состоянии педагоги? Кто эта агресорка?

Зачем пришла в школу и показательно расправилась с учителями?

Это ужас, но визит безумной был не случайным.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Русалка с арбалетом выпускала стрелы в учителей — шокирующий старт учебного года в полтавской школе / 06.09.2021 19:38
06.09.2021 19:38

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь