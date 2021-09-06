Русалка с арбалетом выпускала стрелы в учителей — шокирующий старт учебного года в полтавской школе

Просто шокирующий старт учебного года в Полтавской школе.

И учителя, и ученики — еще долго будут вздрагивать от того ужасного утра.

В заведение вторглась девушка, которую не заметить было трудно. Также по теме: Звонок на урок прозвучал, а учителей нету! Педагогическая забастовка в Прикарпатье

Волосы — зеленого цвета, в зубах — сигарета, а в руках у русалки — арбалет.

То миг, и из оружия женщина начала выпускать стрелы у учителей.

Попала в двух.

В каком состоянии педагоги? Кто эта агресорка?

Зачем пришла в школу и показательно расправилась с учителями?

Это ужас, но визит безумной был не случайным.