Русалка с арбалетом выпускала стрелы в учителей — шокирующий старт учебного года в полтавской школе

Пришел с друзьями полюбоваться огнями ночной Полтавы — лицо залило кровью
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Дерзкая банда напала на частный дом во время ночной вечеринки в Полтаве
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В Полтаве хозяйка мусорной горы не дает спокойно жить соседям в Полтаве