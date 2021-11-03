Рубил свою мать на глазах у брата — подробности убийства во Львовской области

Рубил свою мать прямо на глазах у брата.

Во Львовской области произошло убийство, которое просто не укладывается в голове. Также по теме: Билась головой о железобетонную лестницу и стонала - сын таскал мать этажами в Одессе

Только послушайте: изверг жестоко расправился с самой родной, а потом ходил по селу и рассказывал, что она сама себе разбила голову!

Соврать он решил и полицейским, но зверя удалось вывести на чистую воду.

Наша Евгения Поликарпова узнала жуткие детали этой кровавой семейной трагедии.