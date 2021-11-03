seach
ICTV - Разом краще

Video: Рубил свою мать на глазах у брата — подробности убийства во Львовской области

Рубил свою мать прямо на глазах у брата. Во Львовской области произошло убийство, которое просто не укладывается в голове. [read_more_news] Только послушайте: изверг жестоко расправился с самой родной, а потом ходил по селу и рассказывал, что она сама себе разбила голову! Соврать он решил и полицейским, но зверя удалось вывести на чистую воду. Наша Евгения Поликарпова узнала жуткие детали этой кровавой семейной трагедии.

Рубил свою мать на глазах у брата — подробности убийства во Львовской области
0 Комментировать

Рубил свою мать прямо на глазах у брата.

Во Львовской области произошло убийство, которое просто не укладывается в голове. Также по теме: Билась головой о железобетонную лестницу и стонала - сын таскал мать этажами в Одессе

Только послушайте: изверг жестоко расправился с самой родной, а потом ходил по селу и рассказывал, что она сама себе разбила голову!

Соврать он решил и полицейским, но зверя удалось вывести на чистую воду.

Наша Евгения Поликарпова узнала жуткие детали этой кровавой семейной трагедии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Рубил свою мать на глазах у брата — подробности убийства во Львовской области / 03.11.2021 20:02
03.11.2021 20:02

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь