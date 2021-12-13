Развлечения с последствиями. В Луцке несовершеннолетний гонщик сбил 6 пешеходов, убегая от полиции

Жуткие кадры из Луцка!

Там 16-летний юноша на машине отчима убегал от полиции и на «зебре» влетел в толпу пешеходов, которые как раз переходили дорогу на зеленый свет.

В аварии пострадали шесть человек.

Среди них 5-летний мальчик.

После ДТП его доставили в реанимацию областной детской больницы.

Но больше всего пострадала мать ребенка.

Сейчас женщина находится в крайне тяжелом состоянии на грани жизни и смерти.

Как же несовершеннолетний гонщик оказался за рулем? Также по теме: Парни попали в ДТП на угнанном авто - развлечения, доведшие до страшной трагедии в Чугуеве

Почему убегал от полиции?

И выживут ли его жертвы?

Смотрите в репортаже Павла Шамшина.