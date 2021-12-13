seach
ICTV - Разом краще

Video: Развлечения с последствиями. В Луцке несовершеннолетний гонщик сбил 6 пешеходов, убегая от полиции

Жуткие кадры из Луцка! Там 16-летний юноша на машине отчима убегал от полиции и на "зебре" влетел в толпу пешеходов, которые как раз переходили дорогу на зеленый свет. В аварии пострадали шесть человек. Среди них 5-летний мальчик. После ДТП его доставили в реанимацию областной детской больницы. Но больше всего пострадала мать ребенка. Сейчас женщина находится в крайне тяжелом состоянии на грани жизни и смерти. Как же несовершеннолетний гонщик оказался за рулем? [read_more_news] Почему убегал от полиции? И выживут ли его жертвы? Смотрите в репортаже Павла Шамшина.

Развлечения с последствиями. В Луцке несовершеннолетний гонщик сбил 6 пешеходов, убегая от полиции
0 Комментировать

Жуткие кадры из Луцка!

Там 16-летний юноша на машине отчима убегал от полиции и на «зебре» влетел в толпу пешеходов, которые как раз переходили дорогу на зеленый свет.

В аварии пострадали шесть человек.

Среди них 5-летний мальчик.

После ДТП его доставили в реанимацию областной детской больницы.

Но больше всего пострадала мать ребенка.

Сейчас женщина находится в крайне тяжелом состоянии на грани жизни и смерти.

Как же несовершеннолетний гонщик оказался за рулем? Также по теме: Парни попали в ДТП на угнанном авто - развлечения, доведшие до страшной трагедии в Чугуеве

Почему убегал от полиции?

И выживут ли его жертвы?

Смотрите в репортаже Павла Шамшина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Развлечения с последствиями. В Луцке несовершеннолетний гонщик сбил 6 пешеходов, убегая от полиции / 13.12.2021 19:39
13.12.2021 19:39

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь