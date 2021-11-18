Расстрел бизнесмена в Николаеве – все подробности мафиозного боевика

Вызывающий расстрел — в центре Николаева!

Как в каком-то мафиозном боевике, во дворе жилой многоэтажки из охотничьего ружья застрелили 51-летнего бизнесмена.

В том доме мужчина не жил, вообще неизвестно, как он, и киллер попали на закрытую территорию! Также по теме: Адская охота на хрупкую блондинку из-за бизнеса в Киеве

Ответ мог бы дать еще один пострадавший во время стрельбы – он получил ранение!

Известно, что нашли оружие, выброшенное убийцей.

Все детали знают наши корреспонденты — они до сих пор продолжают работать на месте резонансного преступления.