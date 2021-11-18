Video: Расстрел бизнесмена в Николаеве – все подробности мафиозного боевика
Вызывающий расстрел - в центре Николаева!
Как в каком-то мафиозном боевике, во дворе жилой многоэтажки из охотничьего ружья застрелили 51-летнего бизнесмена.
В том доме мужчина не жил, вообще неизвестно, как он, и киллер попали на закрытую территорию![read_more_news]
Ответ мог бы дать еще один пострадавший во время стрельбы – он получил ранение!
Известно, что нашли оружие, выброшенное убийцей.
Все детали знают наши корреспонденты - они до сих пор продолжают работать на месте резонансного преступления.
Расстрел бизнесмена в Николаеве – все подробности мафиозного боевика