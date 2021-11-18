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Video: Расстрел бизнесмена в Николаеве – все подробности мафиозного боевика

Вызывающий расстрел - в центре Николаева! Как в каком-то мафиозном боевике, во дворе жилой многоэтажки из охотничьего ружья застрелили 51-летнего бизнесмена. В том доме мужчина не жил, вообще неизвестно, как он, и киллер попали на закрытую территорию![read_more_news] Ответ мог бы дать еще один пострадавший во время стрельбы – он получил ранение! Известно, что нашли оружие, выброшенное убийцей. Все детали знают наши корреспонденты - они до сих пор продолжают работать на месте резонансного преступления.

Расстрел бизнесмена в Николаеве – все подробности мафиозного боевика
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Вызывающий расстрел — в центре Николаева!

Как в каком-то мафиозном боевике, во дворе жилой многоэтажки из охотничьего ружья застрелили 51-летнего бизнесмена.

В том доме мужчина не жил, вообще неизвестно, как он, и киллер попали на закрытую территорию! Также по теме: Адская охота на хрупкую блондинку из-за бизнеса в Киеве

Ответ мог бы дать еще один пострадавший во время стрельбы – он получил ранение!

Известно, что нашли оружие, выброшенное убийцей.

Все детали знают наши корреспонденты — они до сих пор продолжают работать на месте резонансного преступления.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Расстрел бизнесмена в Николаеве – все подробности мафиозного боевика / 18.11.2021 19:12
18.11.2021 19:12

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