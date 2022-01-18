Расстрел возле ночного клуба в Белой Церкви — банда сбежала в оккупированный Крым

Это что же надо такого сделать или сказать, чтобы оппонент достал из багажника боевой автомат и стал варить на поражение!

В Белой Церкви посиделки в ночном клубе закончились стрельбой и операционным столом для одного из местных!

Кадры дерзкого расстрела попали в объективы видеокамер!

И они действительно ужасают. Также по теме: Голых студенток Киевского политеха во время купания снимала скрытая камера

Но удалось ли схватить нападающего и его приспешников горячим следом?

И главное – смогли ли врачи спасти жертву?

Шокирующий репортаж.