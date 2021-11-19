Растратил на мелкие куски и цинично вынес на мусорку — подробности убийства на Печерске в Киеве

Настоящее безумие, всколыхнувшее весь Киев.

Беспризорники случайно обнаружили в мусоре человеческие ноги.

Как будто в кровавом триллере остатки человека были замотаны в пакет и сложены в спортивную сумку. Также по теме: В Полтаве найдены останки без вести пропавшего мужчины

Когда приехали следователи, ужаснулись еще сильнее, туловище тоже было рядом в соседнем мусорном контейнере.

По частям тела жители дома, расположенного рядом, узнали своего соседа.

Кто-то растратил его на мелкие куски и цинично вынес на помойку.

Кто же так жестоко расправился с Романом, которого соседи боялись как огня.

Муравьи кожей от такого ужаса.