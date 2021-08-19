Разъяренный отец совершил самосуд ради безопасности дочери — убийство в Одессе

Отчаянный самосуд.

В Одессе 35-летний горожанин ножницами зарезал соседа-рецидивиста.

Бывший узник держал в страхе весь двор.

Он воровал у людей их вещи, ходил по двору с огромным ножом, однажды чуть не сжег квартиры жителей.

А когда прозвучали угрозы в адрес ближайших соседей, глава семьи решил покончить с террором. Также по теме: За сытный ужин подонки отблагодарили хозяйку жесткой экзекуцией

Мужчина взял огромные ножницы и ими нанес мужчине 8 ударов.

Почему все соседи защищают кровавого мстителя и готовы защищать его перед судом?

Жалеет ли подозреваемый в страшном преступлении, у него спросила Ольга Длужневська.