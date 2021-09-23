Обнажил и снимал на телефон — шокирующие подробности убийства женщины в Кременчуге

Если ВИП-чиновники не могут чувствовать себя защищенными — что уж говорить о простых людей!

В Кременчуге дворничиха с местной многоэтажки отказывается рано утром выходить на работу, потому что в такое время у них под окнами просто растерзали пожилую женщину! Также по теме: Пенсионерка сошлась в неравной борьбе с вооруженным душегубом - чья взяла?

Неадекватный изверг сделал это открыто и нагло, без видимой причины: набросился на бедную, забил ее насмерть, таскал по клумбе и еще и раздел и снимал на мобильный телефон!

Что же это за извращенец такой?!

Мы его покажем! И как думаете?

Действительно никто из соседей ничего подозрительного не видел и не слышал?