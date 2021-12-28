Разбойник с топором посреди ночи напал на мать с дочерью

В народе говорят: мой дом – моя крепость!

Но вот в действительности так бывает далеко не постоянно.

Невероятно ужасная история на Харьковщине.

Там в небольшом городке Люботине посреди ночи разбойник с топором проник в маленький домик, отжал дверь, и набросился на спящую пенсионерку. Также по теме: Так спешил в полицию, что с ножом набросился на собственную мать – неприятная история из Житомирщины

Дважды ударил старуху по голове топором и добил бы несчастную, если бы вовремя не проснулась ее 58-летняя дочь, которой тоже хорошо досталось.

И хотя женщины сумели вытолкать незваного гостя за дверь, с рубленными ранами обоих госпитализировали в больницу.

Старушка мать до сих пор находится на грани жизни и смерти.

А вот нападающего и след запал.

На его поиски ориентировались весь личный состав полиции Харьковщины.

Вышли ли на след того изверга? Кто он?

Не поверите, оказывается, этот негодяй должен сидеть в тюрьме за убийство, а оказался на свободе из-за своей болезни.