seach
ICTV - Разом краще

Video: Разбойник с топором посреди ночи напал на мать с дочерью

В народе говорят: мой дом – моя крепость! Но вот в действительности так бывает далеко не постоянно. Невероятно ужасная история на Харьковщине. Там в небольшом городке Люботине посреди ночи разбойник с топором проник в маленький домик, отжал дверь, и набросился на спящую пенсионерку. [read_more_news] Дважды ударил старуху по голове топором и добил бы несчастную, если бы вовремя не проснулась ее 58-летняя дочь, которой тоже хорошо досталось. И хотя женщины сумели вытолкать незваного гостя за дверь, с рубленными ранами обоих госпитализировали в больницу. Старушка мать до сих пор находится на грани жизни и смерти. А вот нападающего и след запал. На его поиски ориентировались весь личный состав полиции Харьковщины. Вышли ли на след того изверга? Кто он? Не поверите, оказывается, этот негодяй должен сидеть в тюрьме за убийство, а оказался на свободе из-за своей болезни.

Разбойник с топором посреди ночи напал на мать с дочерью
0 Комментировать

В народе говорят: мой дом – моя крепость!

Но вот в действительности так бывает далеко не постоянно.

Невероятно ужасная история на Харьковщине.

Там в небольшом городке Люботине посреди ночи разбойник с топором проник в маленький домик, отжал дверь, и набросился на спящую пенсионерку. Также по теме: Так спешил в полицию, что с ножом набросился на собственную мать – неприятная история из Житомирщины

Дважды ударил старуху по голове топором и добил бы несчастную, если бы вовремя не проснулась ее 58-летняя дочь, которой тоже хорошо досталось.

И хотя женщины сумели вытолкать незваного гостя за дверь, с рубленными ранами обоих госпитализировали в больницу.

Старушка мать до сих пор находится на грани жизни и смерти.

А вот нападающего и след запал.

На его поиски ориентировались весь личный состав полиции Харьковщины.

Вышли ли на след того изверга? Кто он?

Не поверите, оказывается, этот негодяй должен сидеть в тюрьме за убийство, а оказался на свободе из-за своей болезни.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Разбойник с топором посреди ночи напал на мать с дочерью / 28.12.2021 19:51
28.12.2021 19:51

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь