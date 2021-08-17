Козы захватили Киев! История появления рогатых на Позняках

Выходите в городской двор своей многоэтажки, а там пасутся настоящие козы.

Экзотика, зоопарк, ферма, как только не называют такое место в столице.

Впрочем, жителям спального района Позняки не до шуток. Также по теме: Чоловік цілив у козу, а вбив дружину рідного брата. Безглузда смерть сколихнула Вінниччину

Сначала парнокопытными восхищались дети и взрослые.

Но впоследствии животные начали вредить, уничтожают клумбы, топчут цветы.

А теперь взялись за припаркованные автомобили.

Откуда там вообще завелись животные, кто их разводит репортаж Игоря Шумика.