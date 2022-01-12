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Video: Делала снимки на память обнаженного и мертвого любовника в кровати! Убийство в Винницкой области

Более полутора десятков ударов ножом и топором по голове и лицу. Ужасное убийство в Винницкой области. Мужчину смерть застала в его собственной кровати. Но кто совершил такую ​​кровавую расправу над тридцатипятилетним горожанином? Это в голове не укладывается, но полиция подозревает его возлюбленную. [read_more_news] После убийства женщина сначала фотографировала окровавленное тело, а затем убежала до областного центра! Что же вызвало такую ​​яростную агрессию у молодой хрупкой женщины и что сама она рассказывает о трагедии? Сознается ли? Наша Татьяна Островщук выяснила шокирующие подробности этой жуткой истории.

Делала снимки на память обнаженного и мертвого любовника в кровати! Убийство в Винницкой области
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Более полутора десятков ударов ножом и топором по голове и лицу.

Ужасное убийство в Винницкой области.

Мужчину смерть застала в его собственной кровати.

Но кто совершил такую ​​кровавую расправу над тридцатипятилетним горожанином?

Это в голове не укладывается, но полиция подозревает его возлюбленную. Также по теме: Крышка люка протаранила авто и убила ребенка - ужасное стечение обстоятельств во Львове

После убийства женщина сначала фотографировала окровавленное тело, а затем убежала до областного центра!

Что же вызвало такую ​​яростную агрессию у молодой хрупкой женщины и что сама она рассказывает о трагедии?

Сознается ли?

Наша Татьяна Островщук выяснила шокирующие подробности этой жуткой истории.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Делала снимки на память обнаженного и мертвого любовника в кровати! Убийство в Винницкой области / 12.01.2022 19:53
12.01.2022 19:53

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