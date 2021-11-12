Работа на золотых приисках довела мужчину до стрельбы — разборки в Татарбунарах

Ему пригрезилось что-то темное, вот он и схватился за револьвер.

В Одесской области, в городке Татарбунарах 34-летний псих в упор расстрелял прохожего.

А потом вывез за город в багажнике своего авто. Но за что же? Также по теме: Под Киевом пьяный мажор устроил настоящий переполох со стрельбой

Потому что его жена заикнулась, мол, тот хотел их обворовать и даже видео показала из камеры наблюдения.

Вот свирепый хозяин и бросился линчевать так называемого вора.

А перед этим, для смелости, склонил с кумом рюмку-другую.

Выжила ли жертва, попавшая под горячую руку исступленного стрелка?

Что теперь светит сумасшедшему?

Доверяй после такого женщинам.