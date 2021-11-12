seach
ICTV - Разом краще

Video: Работа на золотых приисках довела мужчину до стрельбы — разборки в Татарбунарах

Ему пригрезилось что-то темное, вот он и схватился за револьвер. В Одесской области, в городке Татарбунарах 34-летний псих в упор расстрелял прохожего. А потом вывез за город в багажнике своего авто. Но за что же? [read_more_news] Потому что его жена заикнулась, мол, тот хотел их обворовать и даже видео показала из камеры наблюдения. Вот свирепый хозяин и бросился линчевать так называемого вора. А перед этим, для смелости, склонил с кумом рюмку-другую. Выжила ли жертва, попавшая под горячую руку исступленного стрелка? Что теперь светит сумасшедшему? Доверяй после такого женщинам.

Работа на золотых приисках довела мужчину до стрельбы — разборки в Татарбунарах
0 Комментировать

Ему пригрезилось что-то темное, вот он и схватился за револьвер.

В Одесской области, в городке Татарбунарах 34-летний псих в упор расстрелял прохожего.

А потом вывез за город в багажнике своего авто. Но за что же? Также по теме: Под Киевом пьяный мажор устроил настоящий переполох со стрельбой

Потому что его жена заикнулась, мол, тот хотел их обворовать и даже видео показала из камеры наблюдения.

Вот свирепый хозяин и бросился линчевать так называемого вора.

А перед этим, для смелости, склонил с кумом рюмку-другую.

Выжила ли жертва, попавшая под горячую руку исступленного стрелка?

Что теперь светит сумасшедшему?

Доверяй после такого женщинам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Работа на золотых приисках довела мужчину до стрельбы — разборки в Татарбунарах / 12.11.2021 19:56
12.11.2021 19:56

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь