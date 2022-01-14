Рождественский день закончился смертью для мужчины в Черкасской области — подробности убийства

Иногда друзей нужно выбирать очень осторожно.

Ведь за одно опрометчивое слово или поступок можно поплатиться жизнью.

Именно так закончилась жизнь прямо в Рождественский день для жителя дачного кооператива в Черкасской области. Также по теме: В Черкасской области пассажир, как пьяная коварная гиена, пытался задушить патрульного

Еще утром мужчина общался с соседом, а уже после обеда погиб от жестокой руки своего товарища-зека.

Что произошло между двумя знакомыми?