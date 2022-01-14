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Video: Рождественский день закончился смертью для мужчины в Черкасской области — подробности убийства

Иногда друзей нужно выбирать очень осторожно. Ведь за одно опрометчивое слово или поступок можно поплатиться жизнью. Именно так закончилась жизнь прямо в Рождественский день для жителя дачного кооператива в Черкасской области.[read_more_news] Еще утром мужчина общался с соседом, а уже после обеда погиб от жестокой руки своего товарища-зека. Что произошло между двумя знакомыми?

Рождественский день закончился смертью для мужчины в Черкасской области — подробности убийства
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Иногда друзей нужно выбирать очень осторожно.

Ведь за одно опрометчивое слово или поступок можно поплатиться жизнью.

Именно так закончилась жизнь прямо в Рождественский день для жителя дачного кооператива в Черкасской области. Также по теме: В Черкасской области пассажир, как пьяная коварная гиена, пытался задушить патрульного

Еще утром мужчина общался с соседом, а уже после обеда погиб от жестокой руки своего товарища-зека.

Что произошло между двумя знакомыми?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Рождественский день закончился смертью для мужчины в Черкасской области — подробности убийства / 14.01.2022 20:25
14.01.2022 20:25

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