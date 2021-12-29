Video: Рождественское чудо в Украине — святой Николай в катакомбах под Одессой

В Евросоюзе - коронавирус: из-за внезапного закрытия границ куча туристов потеряла деньги. Проплаченные путевки и забронированные отели – стоимость вряд ли кто-то вернет. Но чтобы увидеть рождественское чудо, не нужно далеко уезжать. У нас удивительных мест хватает. Представьте себе! Под Одессой есть подземная резиденция святого Николая![read_more_news] Какой там Санта-Клаус – я вас прошу! Место, занесенное в книгу рекордов Европы, ждет вас бесплатно!