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Video: Рождественское чудо в Украине — святой Николай в катакомбах под Одессой

В Евросоюзе - коронавирус: из-за внезапного закрытия границ куча туристов потеряла деньги. Проплаченные путевки и забронированные отели – стоимость вряд ли кто-то вернет. Но чтобы увидеть рождественское чудо, не нужно далеко уезжать. У нас удивительных мест хватает. Представьте себе! Под Одессой есть подземная резиденция святого Николая![read_more_news] Какой там Санта-Клаус – я вас прошу! Место, занесенное в книгу рекордов Европы, ждет вас бесплатно!

Рождественское чудо в Украине — святой Николай в катакомбах под Одессой
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В Евросоюзе — коронавирус: из-за внезапного закрытия границ куча туристов потеряла деньги.

Проплаченные путевки и забронированные отели – стоимость вряд ли кто-то вернет.

Но чтобы увидеть рождественское чудо, не нужно далеко уезжать.

У нас удивительных мест хватает. Представьте себе!

Под Одессой есть подземная резиденция святого Николая! Также по теме: У Миколаєві Санта Клауси побили депутата

Какой там Санта-Клаус – я вас прошу!

Место, занесенное в книгу рекордов Европы, ждет вас бесплатно!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Рождественское чудо в Украине — святой Николай в катакомбах под Одессой / 29.12.2021 20:16
29.12.2021 20:16

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