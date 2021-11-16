Рембо на пенсии в Киеве — нейтрализация мошенниц прошла успешно

Я знаю, куда девался настоящий Рембо, о котором уже давненько в Голливуде не снимали кино.

На самом деле, он поселился в Киеве и ушел на пенсию.

Но об этом явно не знали и две нахальные мошенницы, которые пришли обобрать доверчивого дедушку. Также по теме: Громкое задержание киллеров в Днепре за убийство 31-летнего помощника депутата

Он раскусил аферисток и решил их поймать.

Разъяренные негодяйки прыскали пенсионеру газовым баллончиком в лицо, разбили ему бутылку на голове и чуть не откусили палец!

Но он не просто устоял!

А дал им взбучку, поймал одну, запер в ванной и отдал ее полиции!

Вы только посмотрите на этого супермена!